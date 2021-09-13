Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla market fiyatlarındaki fahiş fiyatlara karşı Ticaret Bakanlığı harekete geçmişti. Gıdada yüksek fiyat tartışmaları sürerken vatandaş da marketlerin yaptığı oyunu yakaladı.

A MARKETTE FARKLI B MARKETTE FARKLI

Bursa’da aralarında 50 metre bile mesafe bulunmayan iki süper markette aynı marka ve gramaj tereyağındaki yüzde yüze yakın fiyat farkı vatandaşı isyan ettirdi. B marketten kilosu 92 liraya tereyağı alan vatandaş, ertesi gün aynı tereyağının A markette 49,95 lira olduğunu görmesi üzerine Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü'ne şikâyette bulundu. Müdürlüğün, "Fiyat farklılıkları olabiliyor, normal bir durum" demesi tüketiciyi daha da üzdü. Tüketici, Tüketici Mahkemesi ve Tüketicileri Koruma Derneği'nde sesini duyurmaya çalışacağını söyledi.

YÜZDE 94’LÜK FARK

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yazıhane memuru olarak çalışan Mustafa Aktaş, iş çıkışında evinin bulunduğu Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'ndeki B marketine girip alışveriş yaptı. Aldığı ürünlerin içinde 1 kilogram tereyağı da olan Aktaş, alışverişten sonra fişi incelediğinde tereyağının kilosunun 92 lira olduğu görüp fiyatın pahalı olduğunu düşündü. Ertesi gün A isimli markete su almak için giden Aktaş, reyonları gezerken bir gün önce 92 liraya aldığı 1 kiloluk tereyağının burada 49,95 olduğunu gördü. Aradaki yüzde 94'lük fiyat farkına şaşıran vatandaş, kilosu 50 lira olan tereyağından bir tane satın aldıktan sonra soluğu diğer markette aldı. Marketin yetkilisi ile görüşen Aktaş, iki market arasındaki fiyat farkının neden bu kadar olduğunu sorarak ürünü iade etti.

“MARKETLER ARASI FİYAT FARKI OLABİLYOR”

Fişlerin fotoğrafını pahalı ürün aldığı market yetkililerine ileten Aktaş, herhangi bir geri dönüş yapılmaması üzerine konuyu Bursa Ticaret İl Müdürlüğü’ne taşıdı. Ancak Aktaş buradan aldığı yanıtla daha da şaşırdı. Müdürlük, "Marketler arası fiyat farkı olabiliyor. Normal bir durum. Pazartesi getirin inceleyelim" cevabını verdi.

“İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM”

Mustafa Aktaş konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Çok dengesiz fiyat farkı var. Denetim ve kontrol olsaydı mağazalar arasında yüzde 90 fiyat farkı olmazdı. Ben bu işin peşini bırakmayacağım” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen haftaki konuşmasında bu durumu gündeme taşıdığını hatırlatan Aktaş, "Sanayi Ticaret Bakanlığı, İl Müdürlükleri, valilikler neden denetim yapmazlar? Neden sokağa çıkmıyorlar? Çarşı pazar, market, mağaza neden dolaşmıyorlar? Onlar ciddi şekilde sokağa çıkıp karşılaştırma yapsalar, faturaları kontrol etseler, raflardaki fiyatlar gerçek rakamlara dönecek" dedi.

Market fiyatlarına kâr sınırı çözümü Son bir ayda kuru gıda ve manav ürünlerinde ortalama fiyat artışı yüzde 20'yi geçti. Tüketici dernekleri; imalatçı, toptancı ve perakendecilerin satış fiyatlarına kâr oranı sınırı istedi.

Tanzim satışları market fiyatlarını aşağı çekti Tanzim noktalarındaki uygun fiyatlı satışlar, İstanbul'daki zincir marketlerde sebze fiyatlarını düşürdü.

Bakan Pekcan’dan market fiyatlarındaki artışa ilişkin açıklama Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "(Marketlerdeki yüksek fiyatlar) Önemli olan halkın bunu birinci derecede hissediyor olması. Biz de bununla ilgili tedbirlerimizi alıyoruz" açıklamasında bulundu. Pekcan, geçen hafta 81 valiliğe yazı gönderdiklerine işaret ederek, hem İç Ticaret Genel Müdürlüğü hem de Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ile birlikte, yerinde uygulamalara ve denetimlere daha kapsamlı bir şekilde devam ettiklerini, sonuçları en kısa zamanda herkesin göreceğini bildirdi.