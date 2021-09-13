Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı yardım kampanyasına katılan 93 OSB tarafından toplanan yardımın temsili çeki, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve OSB başkanları tarafından Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim edilecek.

Artvin, Rize, Kastamonu gibi Karadeniz illerini vuran sel felaketi ile Antalya ve Mersin başta olmak üzere Akdeniz’i etkisi altına alan yangın afetleri sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yardım kampanyası başlatılmıştı. Cumhurbaşkanı kararı ile başlatılan kampanya 13 Ağustos’ta Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.

Resmi Gazete yayınlanan karar sonrasında “Ben de varım” sloganıyla başlatılan kampanya için OSB’ler gönüllülük esası ile kampanyaya katkı sağladı. Yardım kampanyasına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda OSBÜK ve 93 OSB destek verdi. Toplanan 206 milyon 500 bin lira Cumhurbaşkanlığı Kararı’na uygun olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığına aktarılacak. Toplanılan yardım ile yangın ve sel felaketinde zarar gören sanayi esnafının zararlarının tanziminde kullanılacak.