Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, bugün Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un başkanlığında toplandı. Meclisin gündeminde son dönemde İETT araçlarının sık sık arızalanması vardı. AK Parti ve MHP tarafından verilen karar teklif üzerine İETT'nin yaptığı ihalelerin teknik ve mali açıdan incelenmesi, varsa eksikliklerin araştırılması ve önerilerin sunulması amacıyla üç ay süreli araştırma komisyonu kurulması kararlaştırıldı. 2019-2020 ve 2021 yılındaki faaliyetleri inceleyecek komisyon, İETT Araç Alım ve Bakım İşleri İnceleme - Araştırma Komisyonu ismi ile çalışacak.

İETT otobüsü metro inşaatına çarptı Kağıthane'de feci bir kaza yaşandı. Kağıthane'de yokuş aşağı giderken freni boşalan İETT otobüsü, metro inşaatının bariyerlerine çarptı.

İBB KAMPÜSÜNE UĞUR ŞAHİN VE ÖZLEM TÜRECİ'NİN ADI VERİLECEK

Bunun yanı sıra Meclis'te, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından kullanılan Florya’daki İBB Kampüsü'ne Covid-19 salgınına karşı aşı geliştiren bilim adamı Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci’nin isminin verilmesi için ortak teklif sunuldu. Kampüsün adının “Uğur Şahin-Özlem Türeci İPA Yerleşkesi” olarak değiştirilmesi teklifi oy birliği ile ilgili komisyona sevk edildi.

Elektrik direği İETT otobüsünün üstüne devrildi: 3 yaralı Başakşehir’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, çayırlık alana uçtuktan sonra elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği İETT otobüsünün üstüne devrilirken, kazada 3 kişi yaralandı.

SAĞLIKÇILARA ÜCRETSİZ OTOPARK

Öte yandan temmuz ayında alınan sağlık çalışanlarının İSPARK’lardan yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanması kararı ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yeniden görüşülmek üzere Meclis'e iade edildi.

Uğur Şahin ve Özlem Türeci’ye Tıp Onur Ödülü Eczacıbaşı Topluluğu’nun 1959 yılında tıp alanında başlattığı ödüllendirme ve destek geleneğinin 62’nci yılında, Tıp Onur Ödülü’nün sahibi, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci oldu.