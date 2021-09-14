Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki çöplük alanda, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

EKİPLER YANGINI KONTROL ALTINA ALDI

İnönü Mahallesi Kuşlar Kalesi mevkiinde bulunan çöplük alanda dün gece alevleri gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine Bilecik ve Osmaneli Orman İşletme Şefliği, Osmaneli, Vezirhan ve Bayırköy belediyelerinin itfaiye ekipleri ve iş makineleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, söndürme çalışmaları ile yangının ormanlık alana sıçramasına engel oldu. Ekipler, bir saatlik çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı ve soğutma çalışmasına yaptı.

“GAZ BİRİKMESİ SONUCU YANMA OLUŞTU”

Yangın hakkında bilgi veren Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Alanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı destekli rehabilitasyonunu yapmaya başladık. Bilecik Belediyeler Birliğiyle olan anlaşmamız üzerine çöplerimizi zaten Bilecik'e gönderiyoruz. Daha önce atılan çöplerdeki gaz birikmesi sonucu bir yanma oluştu. Onu da kısa sürede kontrol altına alarak söndürdük. Bu alanı tamamen rehabilite ederek, orman alanına çevirmeyi planlıyoruz" dedi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINI YAKINDAN TAKİP ETTİ

Öte yandan Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, İlçe Emniyet Müdürü Ali Özgan ve İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Mustafa Toy da olay yerine gelerek, söndürme çalışmalarını takip etti.

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