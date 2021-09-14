Karaman’ın Başyayla ilçesinde Veysel Çoklu isimli çoban hayvanları otlatmak için dağlık alana çıktı. Engebeli alanda hareket ederken dengesini kaybederek kayalıklardan düşen Çoklu, yanında taşıdığı av tüfeğinin ateş alması sonucunda yaralandı.
Veysel Çoklu’nun arkadaşları yaralanan çobanın durumunu sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı Çoklu’ya ulaşan ekipler, bölgenin dik ve kayalık olması sebebiyle ambulans helikopter talep etti. Konya’dan gelen ambulans helikopterle bulunduğu yerden alınan Çoklu, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Çoklu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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