Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Türkiye'de yüzde 85,5’lik oranla en yüksek oyu alarak Kırıkkale'nin Delice ilçesi Belediye Başkanı olan Turgut Özdem’i kabul ederek, sohbet etti.

ÖZDEN'DEN ERDOĞAN'A YÖRESEL HEDİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de yüzde 85,5’lik oranla en yüksek oyu alan Kırıkkale'nin Delice ilçesi Belediye Başkanı Turgut Özdem’i kabul etti. Başkan Özdem, yöresel gıda ürünlerinin olduğu bir sepet hediye ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir süre sohbet etti.

"TARİHE NOT DÜŞTÜK"

AK Partili Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 85,5 oy oranı ile Türkiye birincisi olmanın haklı gururunu yaşadık. Bu başarının sonucunda Cumhurbaşkanımız, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan’ı 5 Şubat 2020 tarihinde ilçemizde ağırladık. Coşkulu ve muhteşem bir karşılama ile tarihe not düştük. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ziyaretinde bulunup, ilçemizin yöresel ürünlerini, ilçemizdeki hanımların el emeği göz nuru işlemelerini takdim ettik. Cumhurbaşkanımızın tüm hemşehrilerimize selamları var” dedi.

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