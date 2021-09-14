Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler'in (BM) New York'taki yerleşkesine, Göbeklitepe'deki dikilitaşların replikası taşınacak. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik konuyla ilgili: “Göbeklitepe'de bulunan P18 Dikilitaşı'nın küçültümüş bir kopyası Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Birleşmiş Milletler binasının bahçesinde kalıcı olarak sergilenmeye başlanacak. Bu eserin Birleşmiş Milletler bahçesinde sergilenecek olması Anadolu’nun dünya için insanlık için ne kadar büyük bir merkez olduğunun bir kez daha ilamı olacaktır.” şeklinde konuştu. Göbeklitepe’nin 'D Yapısı' olarak adlandırılan bölümünde bulunan 'P18' numaralı dikilitaşın kopyası Birleşmiş Milletler’e resmi bir sanat hediyesi olarak sunulacak.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA TÖRENE KATILACAK

Replikanın açılışı BM Genel Kurulu nedeniyle New York'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törenle yapılacak. Orijinalinde de kullanılan ve "Şanlıurfa taşı" olarak bilinen kireç taşından yapılan replika Dikilitaşın yarı oranında küçültüldü. Replika Birleşmiş Milletler yerleşkesinde sergilenen ikinci "Antik Dönem Anadolu" eseri olacak.



KOLEKSİYONDA 196 ESER VAR

BM'de 1950'den beri üye devletler, vakıflar ve bireysel bağışçılar tarafından resmi olarak bağışlanan sanat eserleri, tarihi objeler ve mimari parçalardan oluşan bir koleksiyon bulunuyor. Koleksiyonda, tarihteki çeşitli kültürleri ve dönemleri temsil eden, estetik ve sembolik olarak yüksek sanatsal değer taşıyan ve hediyeyi sunan üye devlete özgü birçok antik dönem eser kopyaları, modern heykeller, mobilyalar, anıtlar, maketler, tablolar, vazolar, halılar yer alıyor.

BM'nin resmi internet sitesindeki bilgilere göre, sergilenen 196 hediye eser arasında, İrlanda'dan "Bronz Gemi" maketi, Kazakistan'dan "Altın Adam Heykeli" replikası, Tunus'tan "Dört Mevsim Mozaiği", Rusya'dan "İyilik Kötülüğü Yendi" adlı heykel grubu, Lüksemburg'dan "Şiddetsizlik" heykeli, Irak'tan "Hammurabi Kanunları" replikası, İran'dan "Halı", Salvador Dali'nin "Beş Kıta - Kıvrılmış Eller" tablosu da bulunuyor.



Göbeklitepe'nin tarihi birkaç bin yıl geride Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya’nın Çumra ilçesindeki 9 bin 400 yıllık Çatalhöyük kazı alanındaki Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezinin temelini attı.



Göbeklitepe'deki gizemli monolitin sırrı "Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısı"nda çözüldü Göbeklitepe'deki tarlada bulunan ve gizemli şekilde ortadan kaybolan metal blokun (monolit) sırrı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşma sırasında çözüldü.



Kültür Bakanı Ersoy: Göbeklitepe çevresinde 11 tepe daha bulduk Tarihin sıfır noktası olarak nitelendiren Göbeklitepe'nin çevresinde yapılan çalışmalar sonrası 11 tane daha tepe bulundu.