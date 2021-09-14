Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaşım yaptı.
"ŞANLIURFA RENGİ SARI"
“Şanlıurfa, ilk doz aşı oranını yüzde 65’in üzerine çıkardı. Haritamızdaki rengi turuncu yerine sarı. Şu an, ilk doz aşı oranı yüzde 65’in altında kalan tek ilimiz, Gümüşhane. Sarı ve mavi bütün iller, Gümüşhane’ye çağrıda bulunalım mı?”
Bakan Koca açıkladı: Kahramanmaraş’ın risk haritasında rengi mavi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kahramanmaraş’ın risk haritasında rengi mavi” dedi.
İstanbul'un aşı tablosunda rengi sarıya döndü Koronavirüsle mücadele kapsamında yaptırılan aşı uygulamalarında, birinci dozda yüzde 65'i geçen İstanbul'un aşı tablosundaki rengi sarıya döndü.