Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun | ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulunun (MYK) ana gündem maddesi önümüzdeki hafta ABD’de gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantısı oldu. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda kurmaylarına BM’nin tam karşısında, yürüme mesafesinde bulunan New York Türkevinin açılışını gerçekleştireceğini ifade ederek “Bütün görüşmelerimi Türkevi’nde yapacağım. Ziyaretçilerimizi orada kabul edeceğiz” dedi.

ABD’de gerçekleştireceği temaslarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bu Türkevi, bizim için çok farklı olacak. Orayı iyi değerlendirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

TÜRKEVİ’NİN AÇILIŞINI YAPACAK

Toplantıda, New York Türkevinin açılışının ABD ziyareti sırasında gerçekleştirileceği değerlendirildi. Yine, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kaleme alınan ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün’ kitabı, hem BMGK toplantısında hem de Türkevi’nde yapılan görüşmeler sırasında liderler başta olmak üzere birçok kişiye dağıtılacak.

“KONUNUN BELGELENMİŞ OLMASI ÖNEMLİ”

Fransa'da Yüksek Ceza Mahkemesinin, çimento şirketi Lafarge hakkında, Suriye'deki faaliyetleri nedeniyle dava açılmasına ilişkin verdiği karar da toplantıda gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Fransa Yüksek Mahkemesi tarafından konunun belgelenmiş olması önemli bir konu. Lafarge’ın DEAŞ’a rüşvet verdiği, bununla beraber terörü finanse ettiğini, Putin de dâhil olmak üzere Macron’un kendisine ve Avrupa’da görüştüğüm pek çok lidere söyledim. Bu konuyu hep kulak arkasına attılar” dediği öğrenildi.

“ORTAK SİYASET BELİRLEYELİM”

AK Parti MYK toplantısında, AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından da bir sunum yapıldı. Sunumda, yeniden başlatılması planlanan siyaset akademisinin çeşitlendirilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca, yeni dönemde anlık gelişen olaylarla siyasetin inşa olduğu konusuna vurgu yapılan sunumda, vatandaşların özellikle sel, yangın felaketi gibi bu ani gelişen olaylar karşısında siyasetçilerin ‘nerede’ ve ‘nasıl’ durduğuyla ilgilendiği, bu durumun da insanların kafasında imgelenmesi ve yer etmesi açısından önemli olduğu anlatıldı. Bazı MYK üyelerinin bu sunumun ardından “Bu önemli hadiselerle alakalı konu bazlı anketler bulunuyor. Bu anketlerin çoğalması lazım. Buradan çıkan verinin hem paylaşılması hem de kendi aramızda ortak bir siyasete dönüşmesi gerekiyor” değerlendirmesini yaptığı belirtildi.

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