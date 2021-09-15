Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine Türk Hava Kurumu (THK) Derneği Genel Başkanlığı, THK Gökçen İktisadi İşletmesi ve şubeler ile THK Havacılık Vakfı şirketlerinin 2009-2019 dönemine ilişkin tüm iş ve işlemleri ile hesaplarını denetledi.

THK Derneği Genel Başkanlığı ve vakıf şirketleri hakkında hazırlanan denetim raporunda, yöneticilerin plansız ve öngörüsüz kararları, tekrarlanan hata ve suiistimaller sebebiyle, THK Derneğinin 2019 yılı dönem net zararının 275 milyon 698 bin 776 TL’ye ulaştığı belirlendi. Raporda, THK Genel Başkanlığı, Gökçen İktisadi İşletmesi ve tüm THK Havacılık Vakfı şirketlerinin banka borçlarının Yönetim Kayyum Heyeti tarafından yapılan mutabakatlarla yeniden yapılandırıldığı, buna göre THK’nın banka borçları toplamının 1 milyar 214 milyon 46 bin 587 TL, 71 milyon 776 bin 909 avro ve 484 bin 476 ABD doları olduğu tespit edildi. Raporda, faaliyetleri devam eden 8 THK Havacılık Vakfı şirketinden 4'ünün 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesi kapsamında "borca batık", 4'ünün ise "sermayenin tamamen kaybı" durumunda bulunduğu belirtildi.

Raporda, 2019 yılı itibarıyla THK mülkiyetindeki toplam 1330 gayrimenkulden 252 adedinin çeşitli banka kredilerine ilişkin olarak ipotek edilmiş olduğu tespiti de yer aldı.

THK Genel Başkanlığının 2002-2013 döneminde yardım toplama faaliyetleri kapsamında elde ettiği gelirlerden Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin 22. maddesine göre ayrılan paylardan toplam 33 milyon 813 bin 277 TL’nin ilgili kurumlara ödenmediği de aktarıldı. Raporda THK Genel Başkanlığı envanterinde yer alan 21 yangın söndürme uçağından 15’inin gayri faal durumda olduğu belirtildi. Bakıma ihtiyacı bulunan 6 adet CL-215 tipi yangın söndürme uçağının dış yüzeyine korozyona karşı AD uygulaması yapılması gerektiği, 2 uçak için toplam 2 milyon 194 bin dolar tutarında malzemeye ihtiyaç olduğu kaydedildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun THK çelişkisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir gün ara ile THK uçaklarıyla ilgili yaptığı açıklamalar kafaları karıştırdı.

THK bahçesi hurdalık gibi Her yangında gündeme gelen Türk Hava Kurumunun bahçesi âdeta hurdalık gibi. CHP’li belediyelerin para toplayıp ayağa kaldırmayı planladığı uçakların hâli evlere şenlik.

96 yıllık THK’nın içini boşalttılar THK’nın bir önceki dönem başkan adayı Erdal Dursun, eski başkan Kürşat Atılgan’ın FETÖ bağlantılı olduğunu iddia ederek “Darbeci Akın Öztürk’le sıkı ilişkileri vardı. SBK’nın sahibi Sezgin Baran Korkmaz ile kurumu büyük borca soktular” dedi.