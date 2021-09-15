Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Manavgat ilçesinden Akseki istikametine gitmekte olan Muhammet Mustafa İnce Kale'nin sürdüğü otomobil Kale mevkiinde yağmurdan kayganlaşan yolda kayarak aynı istikametten gelen Nihat Büyüköz’ün kullandığı yolcu otobüsüne çarptı.

KARI-KOCA HAYATINI KAYBETTİ

Otomobil ile otobüsün çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü Muhammet Mustafa İnce ile otomobilde yolcu olarak bulunan eşi Zeynep İnce olay yerinde yaşamlarını yitirirken kızları Elif ve Seher yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TATİLDEN DÖNÜYORLARMIŞ

Gerçekleşen kazanın ardından Kale mevkiinde trafik akışı uzun süre tek şeritten kontrollü olarak ilerledi. Kazada hayatını kaybeden karı-kocanın cenazeleri cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İnce ailesinin Antalya’da tatil yaptıktan sonra Konya’ya dönmekte oldukları bildirildi.





Kaza yapan otomobil uçurumdan yuvarlandı! 3 kişi yaralandı Adana’da direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil yoldan çıkarak önce karşı şeritten gelen araca çarparak 25 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı.