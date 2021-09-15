Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” denildi.

Ankara merkezli 43 ilde FETÖ operasyonu Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Ankara merkezli 43 ilde, 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ’den aranan eski savcı, polis operasyonuyla yakalandı FETÖ'ye üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan eski savcı Hasan Candan, Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen polis operasyonu ile yakalandı.