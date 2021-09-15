Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Turuncu ilimiz kalmadı. Türkiye Covid-19 Risk Haritası'nda son turuncu ilimiz Gümüşhane, ilk doz aşı oranını yüzde 65’in üzerine çıkararak sarıya geçti. Şimdi sıra, maviye geçecek başarıyı göstermekte. Gümüşhane’yi kutluyoruz” ifadelerine yer verdi.
Bakan Koca haftalık vaka tablosunu paylaştı Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından haftalık vaka durumunun yer aldığı tabloyu paylaştı. Vaka oranında en fazla artış yapan ilin Kayseri olduğu görüldü.