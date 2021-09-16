Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat Timlerinin de katıldığı operasyonda şafak vakti eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlar neticesinde çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İstanbul’da 'Yeditepe Huzur' uygulaması! Narkotik köpekleri araçları didik didik aradı İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri tarafından 39 ilçede helikopter destekli ’Yeditepe Huzur’ uygulaması yapıldı. Uygulamada narkotik arama köpekleri durdurulan araçları aradı.