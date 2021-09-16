Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teröre ağır darbe, bu defa da Tunceli Ovacık'ta vuruldu. PKK'lı teröristlere ait olduğu tespit edilen 10 sığınak mehmetçik tarafından yerle bir edildi. Bununla birlikte sığınaklarda, çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçrildi.

10 SIĞINAK İMHA EDİLDİ

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Ovacık kırsalında terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Arazide arama-tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerince teröristlerin kullandığı 10 sığınak tespit edildi.

ÇOK SAYIDA YAŞAM MALZEMESİ VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

İmha edilen sığınaklardaki aramada 1 kanas keskin nişancı tüfeği, 1 kanas dürbünü, 1 kanas şarjörü, 10 kanas mühimmatı, 2 kalaşnikof şarjörü, 58 kalaşnikof mühimmatı, 2 el bombası, 20 kilogram amonyum nitrat, termal dürbün, bilgisayar, güneş paneli, tüplü ocak, büyük tüp, 3 uyku tulumu, 160 pil, ekmek sacı, 50 kilogram makarna, 20 kilogram tütün, 20 kilogram un ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli'de teröristlerin kullandığı 7 sığınak imha edildi Tunceli Pülümür'de teröristlerin kullandığı 7 sığınak imha edilirken çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi de ele geçirildi.

PKK'ya saklanacak delik yok! Bir sığınak daha imha edildi PKK ile mücadelede bir sevindiren haber daha Van'dan geldi. Edinilen Bilgiye göre Çatak ilçesi kırsalında bulunan PKK sığınağı il jandarma ekipleri tarafından tespit edilerek imha edildi.