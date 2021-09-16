Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Aydın Kuşadası ilçe açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisinin alınması üzerine olay yerine sahil Güvenlik botu gönderildi.

İL GÖÇ MÜDÜRLÜĞÜNE GÖTÜRÜLDÜ

Edinilen bilgiye göre Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan lastik bottaki 19 düzensiz göçmenin hayatı kurtarıldı. Karaya çıkartılan 19 göçmen işlemlerin ardından İl Göç Müdürlüğüne gönderildi.

Yunan Sahil Güvenliği ekipleri göçmenleri ölüme terk ediyor Muğla’nın Marmaris ilçesinde Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına can salı ve lastik bot içinde geri itilen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yunan Sahil Güvenliği ekiplerinin göçmenleri ölüme terk etmesi tepkiyle karşılanırken, Türk karasularına geri itilen 6 binden fazla düzensiz göçmeni Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.