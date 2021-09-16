Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Mehmetçik'in teröristlere geçit vermediği dile getirilirken, "Kahraman Komandolarımız 4'ü Fırat Kalkanı bölgesinde, 4'ü de Zeytin Dalı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadeleri kullanıldı.

Zeytin Dalı bölgesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terör örgütünün Kandil kadrosundan olduğu belirlendi.