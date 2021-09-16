Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından edinilen bilgiye göre Denizli’de ilki gece yarısından sonra saat 03.23 sıralarında Çardak ilçesinde kaydedilen deprem olmak üzere 10 saat içerisinde 9 ayrı deprem meydana geldi. İlki 1.3 büyüklüğündeki hafif şiddetli bu depremin ardından saat 06.05’de merkez üssü Honaz ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem daha meydana geldi.

DEPREMLERDE CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

Denizli’nin büyük bir bölümünden ve çevre illerden de hissedilen bu depremin ardından yine merkez üssü Honaz olan sırasıyla 2.2, 2.1, 1.2, 2.2, 2.3 ve 1.2 büyüklüklerinde 6 artçı sarsıntı daha kayıtlara geçti. Denizli’de gün içerisinde meydana gelen son deprem ise saat 13.47’de Çal ilçesi merkez üssünde 3.2 şiddetindeki orta şiddetli deprem oldu. Kısa süreli korku ve paniğe neden olan bu depremlerde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Japonya'da 6,2 büyüklüğünde deprem Japonya'nın Tokaido bölgesinin güney kıyılarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.