Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Türkiye'nin koronavirüs vaka yoğunluğu haritasını kamuoyu ile paylaştı.

KARABÜK'TE ENDİŞE VERİCİ ARTIŞ

Covid-19 birinci doz aşılamanın yüzde 81’e ulaşarak mavi kategorili iller arasında yer alan Karabük’te haftalık vaka sayısı 772'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı vaka sayısı tablosunda Karabük’te haftada 100 bin kişide vaka sayısı 318,13’e yükseldi.

243 bin nüfusa sahip olan kentte haftalık vaka sayısı 772’yi buldu. Okulların açılmasıyla da vakaların hızla artması kentte tedirginlik oluştururken, kentin en kalabalık bölgelerinde ekiplerin sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları kapsamında denetimleri sürüyor.

"ŞİMDİ DAHA DİKKATLİ OLMALISINIZ"

Günlük vaka sayısının 100’ü geçtiği kentte insan hareketliliğinin yoğun olduğu kapalı mekanlara vatandaşlar HES kodu sorgusunun ardından alınırken aşılama çalışmaları da hızla sürüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter hesabından yaptığı paylaşımda Karabük’ün vaka yoğunluğu bakımından 10 il arasında yer aldığını belirterek, “Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız" uyarısında da bulundu.