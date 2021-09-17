Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Diyanet İşleri Başkanlığına görev süresi dolan Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı. Söz konusu atama 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.
Erbaş, Twitter adresi üzerinden kararı paylaşarak, "Daha bir aşk ve heyecan ile Yeniden Bismillah. Anayasamızın “toplumu din konusunda aydınlatma” görevini verdiği Diyanet İşleri Başkanlığının Başkanı olarak bu ulvî göreve bizi yeniden atama takdirinde bulunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Rabbim! Kolaylaştır, zorlaştırma; hayırla tamamlamayı nasib eyle." dedi.
Ali Erbaş kimdir? Yeni diyanet işleri başkanı Ali Erbaş kimdir? Yeni Diyanet İşleri Başkanı Kimdir? Ali Erbaş kimdir? Yeni Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Kimdir? Yeni Diyanet İşleri Başkanı Kimdir? ile ilgili aradığınız detaylar bu haberde. Mehmet Görmez'in emekli edilmesinin ardından yerine gelen yeni Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş oldu. Peki Ali Erbaş kimdir? Ali Erbaş kaç yaşındadır? Ali Erbaş'ın daha önceki görevi nedir? Ali Erbaş daha önce ne iş yapardı? İşte detaylar...
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan İsrail'e çok sert tepki Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filisitinlilere saldırmasına ilişkin, "Bugün inşallah öğle ezanının ardından ülkemizdeki tüm camilerimizden, tüm minarelerimizde Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu ve zalimlerin zulmünün son bulması için salalar okundu ve dualar edildi." dedi.