Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Kastamonu, Sinop ve Bartın'da sel felaketinde zarar gören vatandaşların elektrik faturaları 3 ay ertelendi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sel felaketi nedeniyle zarar gören tüketicilerin elektrik tüketimlerine ilişkin tahsilatların ertelenmesi hakkında kararın yürürlüğe konulmasına, 7269 sayılı umumi hayata müessir afetler dolayısıyla alınacak tedbilere yapılacak yardımlara dair kanunun ek 13'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir."
Bartın'da sel felaketi! Ev ve iş yerleri su altında Bartın'da etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda yol heyelan nedeniyle ulaşıma kapanırken birçok araç sular altında kaldı. Köprülerin yıkıldığı selde ev ve iş yerlerini de su bastı.
Yaşanan sel felaketinin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor Yaşanan sel felaketinin ardından ölü sayısının 70’e yükseldiği Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor.
Sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor AFAD: "Yaşanan sel nedeniyle 78 vatandaşımız (62 Kastamonu, 15 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. 2 vatandaşımız hastanelerde tedavi altındadır."
Bartın'da sel felaketi! Ev ve iş yerleri su altında Bartın'da etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda yol heyelan nedeniyle ulaşıma kapanırken birçok araç sular altında kaldı. Köprülerin yıkıldığı selde ev ve iş yerlerini de su bastı.