Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Finike ilçesinde kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10) istismara uğradığı iddiasıyla çocukların annesi ile üvey babasının yargılandığı davanın 6. duruşması yapıldı. Sanıklardan şikayetçi olduğunu söyleyen babaanne G.S., ''Torunlarım ağır travma altındalar. Yaşlarının üzerinde ağır ilaçlar kullanıyorlar'' dedi. Mağdur çocukların öz babası Gürhan G. ise ''Çocuklarıma bunları yaşatanlar şu an serbest. Çocuklarım da yaklaşık 80 gündür benden ayrı. Sanıkların en ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum'' dedi. Dava 15 Kasım'a ertelendi. Sanıklar tutuksuz yargılanmaya devam edecek.

“SANIKLARDAN ŞİKAYETÇİYİM”

Tutuksuz yargılanan sanıklar çocukların annesi M.A ve üvey baba R.A ve dayı S.C.G, bir kez daha hakim karşısına çıktı. Tanık olarak dinlenen babaanne G.S. sanıklar ve dayıdan şikayetçi olduğunu ifade ederek, “Ayrıca burada olmaya çocukların dedesi anneanne ve teyzelerinden de şikayetçiyim. Ayrıntılı şekilde yaşananları anlattım. Beyanlarımı tekrar ediyorum. Çocuklar bu mağduriyeti yaşamış. Torunlarım ağır travmadalar. Şu an itibariyle yaşlarının üstünde ağır ilaçlar kullanıyorlar” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKLARIMI ÖZLEDİM”

Çocukların öz babası Gürhan G, “Çocuklarımı çok özlüyorum. Onlarda beni özlüyorlar. Şu an devlet korumasındalar, onlara iyi bakılıyor. Onların yeri benim yardımdır. Onların benim sevgime ihtiyaçları var. Çocuklarıma bunu yaşatanlar şu an serbest dolaşıyor. Çocuklarım 80 gündür benden ayrı. Bende onlardan mahrumum. Çocuklarıma bunu yaşatanların en ağır cezayı almasını istiyorum. Sanıkların tutuklanmasını istiyoruz. Sanıkların delilleri karartma, çocukları kaçırma şüpheleri vardır. Sanıkların tutuklanmalarını talep ediyoruz” diye konuştu.

“TUTUKLAMA İSTEDİLER”

Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Avukat Serap Ertuğrul, sosyal hizmetler uzmanının yazdığı son raporun dikkate alınmaması gerektiğini dile getirerek, "Raporda babaannenin hastalığından söz edilmektedir. Bu bilgi notuna dayanarak çocuklar babaanneden alınmıştır. Çocukların akıbetinden babaannenin bilgisi yoktur. Çocuklar kullandığı ağır ilaçlar nedeniyle tam teşekküllü bir hastaneden rapor alınmalıdır. Sanıkların çelişkili ifadeleri vardır, suç vasfı gözetilerek sanıkların tutuklanmasını talep ediyoruz” dedi.

Aile Bakanlığı'ndan "Elmalı" kararı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya Elmalı'daki istismar vakasında mağdur 2 çocuğun hakkında mahkemeye yapılan devlet korumasına alınma talebinin kabul edildiğini açıkladı.

Çelik'ten Elmalı Davası açıklaması AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstişare Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Elmalı'daki istismar davası ile ilgili konuşan Çelik, "AK Parti olarak yakından takip edeceğiz." dedi.

Faillerin serbest kaldığı Elmalı davasında bakanlıktan açıklama Antalya'da iki çocuğuna cinsel istismarda bulundukları gerekçesiyle tutuklanan anne ve üvey babanın adli kontrol şartıyla serbest kalması büyük tepki çekti. Konuya ilişkin açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuklara psikolojik destek verildiğini belirtilerek "Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek Bakanlığımızca yakın takibimizi sürdüreceğiz" dedi.