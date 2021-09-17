Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu açılış törenleri gerçekleştirildi.

Törene; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

MENDERES, ZORLU VE POLATKAN'I ANDI

Açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı ve sonrasında Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve duaların okunmasıyla devam etti.

Daha sonra kürsüye gelen AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 60 yıl önce idam edilen dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ı andı.

Burada yaptığı konuşmada darbecileri lanetleyen AK Parti’li Turan, “Bakanımız Adnan Menderes, hemşehrilerimiz Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan bakanımızın idam edilişlerinin 60. Yıl dönümü. Bu ülke maalesef sudan sebeplerle, idam edilirken bile ‘Allah’tan devletimize ve milletimize ebedi saadetler diliyorum’ diyen aziz insanların maalesef idam edildiğini gördük. Tekrar 3 kıymetli bakanımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Bu ülkede darbelere karşı duran kim varsa saygıyla selamlıyorum. Darbelere göz kırpan, darbecilerin cezalarını hafifleten, onlara da naif ifadelerle destek olan kim varsa da Gelibolu’nun, şehitler diyarının huzurunda lanetliyorum” dedi.

SALI GÜNÜ YAYA OLARAK KÖPRÜDEN ASYA'DAN AVRUPA'YA YÜRÜNECEK

1915 Çanakkale Köprüsü’nün uluslararası bir proje olduğunu da sözlerine ekleyen Turan, "Artık uluslararası, büyük projelerle gündeme gelmeye başladık. Köprümüzün artık son tabliyeleri konuluyor. Seksen küsur tabliyemiz vardı. Son bir kaç tabliyemiz kaldı.

Bir ay içerisinde Gelibolu’muzun tekrar Anadolu’ya bağlayan ülke olacağız. Tarihte Türkler ilk bu topraklarda Avrupa ve Anadolu ilişkisi kurdular. Tekrar kuracağız. Gelibolu’muzdan davul zurnayla beraber karşıya yürüyerek geçeceğiz. İnşallah, bir kaç gün sonra Salı günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’mız Adil Karaismailoğlu Bey gelecekler, köprüyü yürüyerek Asya’dan Avrupa’ya geçeceğiz arkadaşlar. Hamdolsun” şeklinde konuştu.

1915 Çanakkale Köprüsü’nde sona yaklaşıldı! Tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü unvanına sahip olacak 1015 Çanakkale Köprüsü'nde 53'üncü tabliye bloğu yerleştirildi. Köprünün tamamlanmasıyla Asya ve Avrupa yakalarına geçiş süresi 6 dakikaya inecek.

1915 Çanakkale Köprüsü’nde montaj hızlandı Çanakkale'nin Lâpseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nde üçüncü tabliye montajına başlandı.