Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gaziler Günü etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, Irak'ın kuzeyinde Avaşin Bölgesinde patlama sonucu ağır yaralanan 1 askerin şehit olduğunu duyurdu.
"Bugün Avaşin'de alçak bir saldırı sonucunda şehit olan Uzman Çavuş Ümit Solaklı ile birlikte tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyor, kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyor, tedavisi devam eden kahraman gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Komandolarımız her taşın altına bakıyor, her mağaraya giriyor. Bu hainleri etkisiz hale getirmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam ediyorlar."
1 OCAK 2021'DEN İTİBAREN 1976 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Akar, terörle mücadeleye ilişkin de son rakamları açıkladı: "24 Temmuz 2015'ten itibaren bugüne kadar 18 bin 502, 1 Ocak 2021'den itibaren ise 1976 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şehit ve gazilerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bundan sonra da kesinlikle bırakılmayacak, mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir."
Bakan Soylu: Terör örgütünü boğuyoruz, bitiriyoruz, tüketiyoruz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'inlerine gireceğiz' dediği günden bugüne 10 bin barınak ve sığınağın imha edildiğini belirterek, "Terör örgütünü boğuyoruz, bitiriyoruz, tüketiyoruz ve ülkemizin üzerine musallat olmaktan defediyoruz" dedi.
Listeye bir çizik daha! 1 milyon TL'lik ödülle aranan terörist öldürüldü Şırnak'ta 24 Ağustos'ta gerçekleştirilen ve 3 teröristin etkisiz hale getirldiği operasyonda, ölen örgüt elemanlarından birinin "turuncu" kategoride 1 milyon liraya kadar öldülle aranan, "Diljin Mariya Dersim" kod adlı Saniye Toprak olduğu ortaya çıktı.