İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Urla'ya bağlı Yağcılar Mahallesi sahil hattından, 15 Eylül tarihinde bir grup FETÖ üyesi ve ailesinin deniz yoluyla Yunanistan'a kaçacağı bilgisi üzerine harekete geçti. İhbar üzerine adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlü olarak aranan eski emniyet amiri M.F.C., eski komiser yardımcısı M.M.G. ile eski sağlık teknikeri T.G. ve kovuşturması devam eden eski hakim M.K., eski gümrük memuru A.M.D. ile hala görevde olduğu tespit edilen öğretmen S.D. isimli 4 erkek, 2 bayan olmak üzere toplam 6 şüpheliyi yakaladı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.F.C, M.M.G, T.G, M.K. ve Ş.D. tutuklandı. A.M.D ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
FETÖ’cüler Yunanistan kaçmaya çalışırken yakalandı Edirne'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2’sinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olduğu belirlendi.
Yunanistan’a kaçmaya çalışan 9’u FETÖ mensubu 11 kişi yakalandı Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladığını ve yakalanan şahıslardan 9’unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğu açıkladı.
Yurt dışına kaçarken yakalanan FETÖ'cüden 5'i tutuklandı
İzmir'in Urla ilçesinde, deniz yoluyla Yunanistan'a kaçarken yakalanan 6 FETÖ şüphelisinden 5'i tutukladı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Urla'ya bağlı Yağcılar Mahallesi sahil hattından, 15 Eylül tarihinde bir grup FETÖ üyesi ve ailesinin deniz yoluyla Yunanistan'a kaçacağı bilgisi üzerine harekete geçti. İhbar üzerine adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlü olarak aranan eski emniyet amiri M.F.C., eski komiser yardımcısı M.M.G. ile eski sağlık teknikeri T.G. ve kovuşturması devam eden eski hakim M.K., eski gümrük memuru A.M.D. ile hala görevde olduğu tespit edilen öğretmen S.D. isimli 4 erkek, 2 bayan olmak üzere toplam 6 şüpheliyi yakaladı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.F.C, M.M.G, T.G, M.K. ve Ş.D. tutuklandı. A.M.D ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
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