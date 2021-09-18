Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlker Başbuğ, 28 Ocak 2020’de katıldığı bir televizyon programında FETÖ’nün siyasi ayağı tartışmasında askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan düzenlemeye dikkat çekmişti. Başbuğ “Ben bir ipucu veriyorum. Bu kanun teklifinin tamamen FETÖ’nün direktifi ile hazırlandığını düşündüm. Bu kanun teklifini kim, neden, nasıl o gün 25’i 26’ya bağlayan gece yarısı gündeme getirdi? O düzenlemede kimin imzası varsa siyasi ayak oradadır” ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri 7 Şubat 2020’de Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Başbuğ’un kullandığı ifadelerle zincirleme şekilde “kamu görevlisine hakaret” suçunu işlediği aktarılarak, 1 yıl 5 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Eski CHP milletvekili Dursun Çiçek de Başbuğ’un açıklamalarını referans göstererek, kanun değişikliği teklifinde imzası bulunan milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Zincirleme şekilde “iftira” suçunu işlediği iddia edilen Çiçek için de 1 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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