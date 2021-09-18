Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın başlayacak ve 3 gün sürecek olan BM Genel Kuruluna yoğun bir gündemle gidiyor. 150’den fazla lidere seslenecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında ağırlıklı olarak Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerini gündeme getirmesi, Suriye ve Libya’daki gelişmeler ile İsrail’in Filistin’i işgali, mülteciler ile yabancı düşmanlığı, Batı’da yükselen İslam karşıtlığı, iklim değişikliği ve Covid-19 salgınına dikkat çekmesi bekleniyor. Erdoğan’ın en çok üzerinde duracağı konunun ise göçmen meselesi olacağı, dünyaya bu konuda, ellerini taşın altına koymaları gerektiği mesajı vereceği belirtiliyor.

Konuşmasında, Türkiye’nin Akdeniz’deki haklılığını dünyaya anlatacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ve KKTC’nin hak ve menfaatlerine geri adım atmayacağı bir kez daha vurgulayacak. Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki kışkırtıcı eylemlerine dikkat çekecek Erdoğan, Atina’nın uluslararası hukuk ve BM kararları ile bağdaşmayan tutumunu gündeme getirecek. Türkiye’nin diyalogdan yana olduğunu tekrarlayacak.

Doğu Akdeniz’deki gerilimin yanı sıra başta Suriye ve Libya’daki gelişmelere de değinecek.

Batı’da yükselen yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığına da dikkat çekecek olan Erdoğan, İsrail yönetimin Batı Şeria ve Gazze’deki insanlık dışı ablukaları ile Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsüne yönelik saldırılarını hatırlatacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York seyahatinde ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere birçok ülke lideriyle de bir araya gelecek. Erdoğan’ın Biden ile görüşmesinde çantasındaki en önemli konu başlıkları arasında Afganistan, S-400 ve terör örgütü PKK/YPG, Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler öne çıkıyor.

LİDERLERE KİTAP VERECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngilizce, Arapça ve Fransızcaya çevrilen “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” kitabını, BM Genel Kurulunda bir araya geleceği üye ülke liderlerine takdim edecek. Kitapta, adaletsizlik, mülteci krizi, uluslararası terörizm ve İslam karşıtlığı başta olmak üzere küresel siyasetin açmazlarına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeryüzündeki ayrımcılık ve çifte standardı BM örneğiyle gözler önüne seriyor. Kitaptan elde edilen gelir AFAD’a bağışlanacak.