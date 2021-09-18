Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Beylikdüzü ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi Batı Trakya Bulvarı’nda sabah 06.50 saatlerinde kontrolden çıkan bir otomobil bahçe duvarını aşarak yol kenarındaki markete girdi. Alkollü olduğu öne sürülen sürücü marketin camlarına çarptıktan sonra durabildi. Kazada otomobil kullanılmaz hale gelirken sesi duyan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olayda yaralanan otomobil sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kullanılamaz hala gelen otomobil ise çekici tarafından otoparka götürüldü. Kaza sonrası olay yerine gelen market çalışanları kaza sırasında dışarıya saçılmış olan malları topladı.

“DEPREM OLUYOR SANDIM”

Olay anında evinde uyuduğunu söyleyen İsmet Öztunç kaza anını şöyle anlattı, “Gören kişi virajdan dönerken görmüş aracı adam çok süratliymiş. Kavşaktan geliyor. Ben deprem oluyor sandım üst katta köşede uyuyordum. 6 buçuk gibi 7’ye doğru oldu. Sürücü yaralıydı. Kafasında omzunda kanlar vardı” dedi.



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