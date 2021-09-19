Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Başkan Vekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, partisinin Şişli İlçe Başkanlığınca düzenlenen "Güçlü Siyaset, Lider Türkiye, Hedef 2023" temalı toplantıda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. Adan yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine "Bu kontrollü darbedir" denildiğini hatırlatarak şunları söyledi:

Buna 'kontrollü darbedir' diyenlerin Türkiye'yi yönetmeye hakları var mı? Yanıyor Türkiye bir taraftan, bu kadar ciddi bir olayla karşı karşıyayız, polis askere, asker polise kurşun sıkıyor, Cumhurbaşkanı yarım saat geç kalsa infaz edilecek, böyle bir manzarada bile Amerika'da planlanan bu büyük kalkışmaya 'kontrollü'dür diyerek oradan başka bir siyasi malzeme oluşturmak isteyenlerin Türkiye'yi yönetmeye hakları var mıdır?

MHP'li Adan, Cumhur İttifakı'nın bir menfaat ittifakı olmadığını belirterek "Cumhur İttifakı tankların üzerine çıkan, o gün direnen Anadolu çocuklarının iradesidir, Türk milletinin iradesidir. Muhalefet, Türkiye'nin menfaatleri noktasında irade şekillendirmek mecburiyetinde. Göreceksiniz 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte aldığı oyun üstünde oy alarak Cumhurbaşkanı seçilecektir. Milliyetçi Hareket Partisi de tarihinde aldığı en yüksek oyu alarak siyasi mücadelesini devam ettirecektir" dedi.

Hainler kontrollü darbe diyor 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Almanya’ya kaçan FETÖ’cüler skandal bir broşür hazırladı.