Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, yine skandal açıklamalarda bulundu. Çeviköz, Yunanistan ile aynı dili kullanarak Türkiye'nin devletler hukuku tarafından tanınan, üzerinde egemenlik hakkı kullanabileceği deniz yetki alanları anlamına gelen 'Mavi Vatan' kavramını hedef aldı. Ünal Çeviköz "Mavi Vatan'ın tarifine baktığınız bu aslında zaman egemenlik haklarının ötesinde alanı kapsayan ve bu şekilde egemenliğin daha geniş bir alana yayılmasını öngören bir kavram. Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı oluşturursunuz" ifadelerini kullandı.

İLK SKANDALI DEĞİL

Müstemleke kafasıyla, her fırsatta Türkiye’yi hedef alan CHP’li Ünal Çeviköz’ün bu açıklamaları önceki skandallarını akla getirdi. O skandallardan bazıları şöyle:

* Emekli Büyükelçi Çeviköz Azerbaycan'ın, Ermenistan'ın Karabağ'daki işgaline son verdiği harekât sırasında "Maalesef gelen haberlerde, Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor" demişti.

* CHP'li Ünal Çeviköz TBMM'de, TSK'nın eğitiminden geçen SMO'nun, 18 yaşından küçük çocukları silahaltına aldığını öne sürerek ordumuzu hedef almıştı.

* TSK, sınır güvenliğini sağlamak, askerlerimizi tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak için İdlib'de operasyona hazırlanırken CHP, yine Türkiye karşıtı safta yer almıştı. Çeviköz "Türkiye, Suriye'de rejim değişikliği hevesinden vazgeçmelidir. CHP olarak, Suriye ile hâlâ bir barışın ve barış içerisinde sorunun çözümünün mümkün olduğunu düşünüyoruz" demişti.

* Çeviköz, ABD Başkanı seçilen Joe Biden’dan beklentilerinin "Türkiye’de demokrasiye vurgu yapması" olduğunu söylemişti.

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