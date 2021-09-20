Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
20.09.2021 - 09:49 | Son Güncelleme: 20.09.2021 - 09:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerinin destek verdiği hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Etiketler : msb,terörsit,hava harekatı,pkk,
803901 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/803901.aspx
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