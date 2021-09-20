Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sibirya bölgesinde yer alan Perm State Üniversitesi'ne bir öğrenci tarafından ateş açıldı. Saldırıd 8 kişi öldü, 6 kişi ise yaralandı. Saldırganın 18 yaşındaki Timur Bekmansurov olduğu ve etkisiz hale getirildiği belirtildi.

TÜFEKLE KAMPÜSE GİRDİ

Saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Bekmansurov'un elindeki tüfekle kampüse girdiği ve öğrencilerin paniklediği görülüyor. Başka bir görüntüde ise öğrencilerin camlardan atlayarak canlarını kurtarmaya çalıştıkları görüldü.

“ELİMDE BOMBA DA BIÇAK DA OLABİLİR”

Bekmansurov'un saldırıdan hemen önce paylaştığı bir sosyal medya gönderisinde, atış ruhsatı ve silah alma sürecini anlattığı dikkat çekti. Paylaşımında, "Kendimi ne kadar uzun süredir tanıyorsam, hep ölümü düşündüm. Facebook paylaşımında"15 yıl önce silahlarla tanıştım. Artık onlarla iyice haşır neşirim, istediğimi yapabilirim. Elimde ne tuttum önemli değil, bomba da bıçak da olabilir. Planımdan sonuçlarını gördüğüm için vazgeçemeye çalışıyorum" dediği öğrenildi.

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