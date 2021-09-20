İçişleri Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Eren-11 operasyonları kapsamında 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Operasyonun Bitlis'in Merkez ilçe kırsalında, Jandarma Komutanlığı koordinesiyle gerçekleştirildiği ifade edildi.
İçişleri Bakanlığı hesbaından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Eren-11 Operasyonları kapsamında, Bitlis Merkez ilçe kırsalında, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; 4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi"