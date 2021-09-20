Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dikey İnişli-Kalkışlı İnsansız Hava Aracı DİHA’yı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyuran BAYKAR Savunma, paylaşımıyla kısa sürede büyük beğeni topladı. BAYKAR sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Dikey İniş-Kalkışlı İnsansız Hava Aracı #BayraktarDİHA ilk kez #TEKNOFEST2021'de Baykar standında sizlerle buluşacak. Geleceğe tanıklık etmek istiyorsan, yarın Atatürk Havalimanı'nda buluşalım!

KEŞİF VE İSTİHBARAR GÖREVLERİNDE KULLANILACAK

Keşif ve istihbarat görevlerinde faaliyetlerini gerçekleştirecek olan DİHA, Taktik İHA sınıfından bir hava aracı olarak geliştirildi. DİHA otomatik seyir uçuşu, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu özelliklerine sahip. Elektrik motorlarıyla kalkış yaptıktan sonra seyir uçuş moduna geçen DİHA seyir uçuş modunda sadece yakıt motoru aktif halde bulunuyor. İniş modu için dikey iniş, gövde üzerine iniş ve paraşütlü iniş olarak üç farklı opsiyon bulunan hava aracı, otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş modlarını gerçekleştirebilen uçuş kontrol sistemine sahip.

Baykar'ın merak uyandıran paylaşımı belli oldu: İnsansız savaş uçağı İHA ve SİHA üreticisi Baykar Savunma'nın 20 Temmuz'u bekleyin mesajının altından, Muharip İnsansız Uçak Sistemi projesinin kavramsal tasarım görselleri çıktı. Projeye dair görüntüler ilk kez paylaştı.