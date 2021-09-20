Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı, 20 Eylül Corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 346 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 688 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA GEÇEN HAFTA DUYURMUŞTU! İŞTE YENİ KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "GÜNLÜK COVİD-19 TABLOMUZ DEĞİŞTİ. Bugünden itibaren, il bazında, ilk doz yerine, en az iki doz aşı olanların oranlarını paylaşacağız. Aşılarımızı yaptırarak vaka sayılarını düşürelim, can kayıplarımızı azaltalım. İlk doz aşıda önemli bir mesafe kaydettik" ifadelerini kullandı.

YENİ TABLODA 7 İL MAVİ OLDU

Düşük riskli kategorideki illerin sınıflandırıldığı 'mavi' renkte, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Muğla, Eskişehir, Amasya ve Ordu yer aldı.

ÜÇ BÜYÜK İL

Aşılama risk haritasında 2. doz yapanların oranı, İstanbul'da %64.9 (turuncu), Ankara %71.3 (sarı), İzmir %73.7(sarı) oldu.

DOĞU İLLERİ KIPKIRMIZI!

Türkiye'nin güneydoğusunda ise yüksek risk dikkat çekiyor. Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır yüksek riskli kentlerin yer aldığı 'kırmızı' kategoride bulunuyor.