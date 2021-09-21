Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İki doz aşı olanların 84 milyon içindeki oranı yüzde 50'nin, 18 yaş ve üzeri nüfustaki oranı ise yüzde 68'in üstüne çıktı." bilgisini aktardı.

"HER İKİMİZDEN BİRİMİZ ÇİFT DOZ AŞILIYIZ"

Koca, "Her ikimizden birimiz çift doz aşılıyız!" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca güzel haberi duyurdu: İki doz aşılananlar yüzde 50'yi aştı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en az iki doz aşı olan 18 yaş ve üzeri vatandaşların oranının yüzde 50'yi geçtiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Koca, illere göre vaka haritasını paylaştı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka haritasını açıkladı.