Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında Slovakya Dışişleri Bakanı Ivan Korcok ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, “Slovakya’yla savunma sanayi başta olmak üzere işbirliğimizi geliştiriyoruz. Mevkidaşım Korcok’la Afganistan’daki durumu da ele aldık” dedi.

Çavuşoğlu: Türkiye ‘yeni bir dünya mümkün’ diyen herkesin sesi olmaya devam edecek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin New York kentindeki Türkevi’nin açılışında, “Türkiye ‘yeni bir dünya mümkün’ diyen herkesin sesi olmaya devam edecek” dedi.

Bakan Çavuşoğlu Sırbistan Ulusal Meclisi Başkanı Ivica Daçiçe ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu TBMM’de Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiçe ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.