Emine Erdoğan, Hırvatistan First Lady'si ile bir araya geldi. New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açışı yapılan Türkevi'nde gerçekleşen görüşme basına kapalı yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’yi yok sayan anlayıştan vazgeçilmeli Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’ta BM Genel Kuruluna hitap etti. Erdoğan, “Doğu Akdeniz'de en uzun kıyıya sahip Türkiye'yi bölgeyi yok sayan anlayıştan vazgeçilmesi şarttır.” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM kürsüsünde Turkovac sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar yaptı. Koronavirüs aşısı konusunda dünyada eşitsizlik olduğunu belirten Erdoğan, "Yerli aşımızı yakın zamanda milletimizle birlikte tüm insanlığın istifadesine sunacağız" ifadelerini kullandı.
Emine Erdoğan, Hırvatistan First Lady'si ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'in eşi Sonja Music Milanovic ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Emine Erdoğan, Hırvatistan First Lady'si ile bir araya geldi. New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açışı yapılan Türkevi'nde gerçekleşen görüşme basına kapalı yapıldı.
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