Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile bir araya geldi. Türkevi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 30 dakika sürdü.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş da yer aldı.
SLOVEYNA, GİNE VE POLONYA CUMHURBAŞKANLARI İLE DE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Gine Cumhurbaşkanı Guınea Bıssau ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştü. Görüşmeler Türkevi'nde gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM kürsüsünde Turkovac sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar yaptı. Koronavirüs aşısı konusunda dünyada eşitsizlik olduğunu belirten Erdoğan, "Yerli aşımızı yakın zamanda milletimizle birlikte tüm insanlığın istifadesine sunacağız" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’yi yok sayan anlayıştan vazgeçilmeli Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’ta BM Genel Kuruluna hitap etti. Erdoğan, “Doğu Akdeniz'de en uzun kıyıya sahip Türkiye'yi bölgeyi yok sayan anlayıştan vazgeçilmesi şarttır.” dedi.
Erdoğan, Türk gençliğine seslendi: Sıradan bir milletin evladı değilsiniz ABD'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere seslendi. Erdoğan "Sizler sıradan bir milletin evlatları değilsiniz. Başınızı asla yere eğmeyin. Öz güveninizi asla kaybetmeyin. Çok yakında önemli sorumluluklar üstlenecek ülkemize aşkla sevda ile hizmet edeceksiniz" dedi.
Erdoğan'ın, ABD'de liderlerle görüşmeleri devam ediyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD'de liderlerle görüşmeleri devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile bir araya geldi. Türkevi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 30 dakika sürdü.
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