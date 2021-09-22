Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin terör ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kahraman Mehmetçik'in, saldırı planları yapan teröristleri etkisiz hâle getirmeyi sürdürdüğünü ve bu operasyonlarda biri Barış Pınarı diğeri ise Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere 2 PKK/YPG'li teröristin daha silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Mehmetçik, hain emelleri için saldırı planları yapan teröristleri etkisiz hale getirmeyi sürdürüyor. Biri Barış Pınarı diğeri Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi."