Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa’da bulunan Göbeklitepe’deki dikilitaşların bir sureti New York’taki Birleşmiş Milletler binasının bahçesinde sergilenmesiyle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dikilitaşla ilgili paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımında, dünyanın bilinen en eski kült yapısı olan ve “tarihin sıfır noktası” olarak adlandırılan Göbeklitepe’deki dikilitaşların bir replikasının New York’taki Birleşmiş Milletler binasının bahçesinde sergilenmeye başladığını açıkladı.

CUMHURBAŞKANI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı o paylaşım: "Şanlıurfa’da yer alan ve ‘tarihin sıfır noktası’ olarak adlandırılan Göbeklitepe’deki dikilitaşların bir sureti, New York’taki Birleşmiş Milletler binasının bahçesinde sergilenmeye başladı. Ülkemize ve Şanlıurfa’mıza hayırlı olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’ta Göbeklitepe Anıtı’nı gezdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin New York kentinde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) binası içindeki Göbeklitepe Anıtı’nı gezdi.