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Doktor Ertan İskender'i bıçaklayan saldırgana dava açıldı
22.09.2021 - 11:36 | Son Güncelleme: 22.09.2021 - 11:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara’da kendisini muayene eden doktor Ertan İskender’e bıçaklı saldırıda bulunan Bayram N. hakkında ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘hakaret’ suçlarından dava açıldı.
Etiketler : Doktor Ertan iskender,
804177 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/804177.aspx
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