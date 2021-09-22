Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ile Yunanistan arasında NAVTEX gerilimi artmaya devam ediyor. Karşılıklı ilanların ardından yeni bir gelişme yaşandı. Gerilim artıyor.

KITA SAHANLIĞINA GİRMEYE ÇALIŞTILAR

Yunanistan’ın Fransız ‘Nautical Geo’ araştırma gemisi Türk kıta sahanlığına girme girişiminde bulundu. TCG Oruç Reis firkateyni ise uyarıda bulunarak önledi.

“GİRERSEN MÜDAHALE EDİLECEK”

Gemiyi durdurarak uyarıda bulunan Oruç Reis telsizle, “Türk kıta sahanlığına giremezsin. Girersen müdahale edilecek” dedi.

GERİ DÖNMEK ZORUNDA KALDI

Kıta sahanlığına sokulmayan gemi dönmek zorunda kaldı. Yunanistan, 16 Eylül’de ‘Nautical Geo’ gemisi için 16-22 Eylül’ü kapsayan bir NAVTEX yayınlamıştı.

Türkiye, Libya ile yapılan anlaşmada çizilen sınırların aşıldığını ve NAVTEX’in kendi kıta sahanlığını kapsadığını görünce karşı Navtex yayınlamıştı.

Türkiye'den Yunanistan'ın NAVTEX'ine itiraz NAVTEX'i Yunanistan'ın Girit'in doğusunda faaliyet gösterecek araştırma gemisine yönelik NAVTEX'inin Türk Kıta Sahanlığını kapsaması nedeniyle Türkiye itiraz NAVTEX’i yayınladı.

Turizm anlaşmasına uymayan Yunanistan'a NAVTEX'li cevap Son dakika haberi... Türkiye, Ege Denizi'nin uluslararası sularında NAVTEX ilan etti. Karar, 1988 tarihli anlaşmaya rağmen Atina'nin turizm sezonunda NAVTEX ilan etmesi üzerine alındı.

Ege'de 3 yeni NAVTEX kararı Türkiye'de Ege'deki Sakız, Sisam, Semadirek, Limni, Ahikerya, Batnoz adalarına askeri sevkiyat yapılmasına karşı 3 yeni NAVTEX yayınladı.