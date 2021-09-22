Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TEKNOFEST ikinci gününde de ziyaretçi akınına uğradı. Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST'in ikinci gününde havalanan Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK nefes kesen gösteri ile izleyicilere unutulmayacak anlar yaşattı.



İlk önce Türk Yıldızları bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi, ardından SOLOTÜRK gösteri uçuşu yaparak vatandaşları mest etti. TEKNOFEST 26 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek.

YARIŞMALARA REKOR SAYIDA BAŞVURU YAPILDI

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu medya kuruluşları ve üniversitelerin de olduğu 72 paydaş tarafından düzenlenen TEKNOFEST 2021 yarışmalarına rekor sayıda bir başvuru yapıldı. Festivalde ilklere de imza atıldı. Hem insansız hava araçlarının hem de insanlı hava araçlarının birlikte yaptığı gösteriler ilk kez sergilenecek.







Teknofest 2021’in gözdesi Cezeri Baykar tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin ilk uçan arabası olma özelliğini taşıyan Cezeri, Teknofest 2021'de yoğun ilgi çekerek, alanın gözdelerinden biri oldu.

TEKNOFEST 2021 heyecanı Atatürk Havalimanı'nda başladı! TEKNOFEST tüm heyecanıyla başladı. Binlerce kişi İstanbul Atatürk Havalimanı’na akın etti. TEKNOFEST 26 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek.

TEKNOFEST dünya markası oluyor Her yıl büyük bir ilgi, merak ve heyecanla takip edilen, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST bugün başladı.