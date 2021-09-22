Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, Çavuşoğlu ile Dibeyde'nin telefonda görüştüğü bildirildi.
Görüşmede Çavuşoğlu'nun, TM'nin 21 Eylül 2021 tarihli oturumunda UBH'ye verilen güvenoyunun geri çekilmesi yönünde alınan karara karşı Ulusal Birlik Hükümeti'ne Türkiye'nin desteğini yinelediği belirtildi.
Bakan Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri Bakanı Korcok ile görüştü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri Bakanı Korcok ile bir araya geldi
Çavuşoğlu: Türkiye ‘yeni bir dünya mümkün’ diyen herkesin sesi olmaya devam edecek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin New York kentindeki Türkevi’nin açılışında, “Türkiye ‘yeni bir dünya mümkün’ diyen herkesin sesi olmaya devam edecek” dedi.