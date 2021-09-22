Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, DEAŞ terör örgütü içerisinde ve çatışma bölgeleri ile bağlantılı olarak faaliyet gösteren şahısların faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında A. E, F.D, L.H, M.E, M.A, A.E ve Ş.E’nin DEAŞ terör örgütü lehine Suriye uyruklu şahıslar ile bir araya gelerek terör örgütünü övdükleri, terör örgütünün propagandasını yaptıkları ve geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü içerisinde çeşitli faaliyetlerde bulunulduğu tespit edildi.
Şüphelilerden 6’sı yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. 1 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.
DEAŞ mensubu 3 kişi Suriye sınırında yakalandı Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde görevli hudut birlikleri, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 3 DEAŞ mensubunu yakaladı.
Eylem hazırlığındaki 32 DEAŞ'lı yakalandı! Irak Kerkük'te DEAŞ'a yapılan baskında eylem hazırlığındaki 32 teröristin yakalandığı bildirildi.
Manisa'daki DEAŞ operasyonunda 6 kişi yakalandı
Manisa’da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, DEAŞ terör örgütü içerisinde ve çatışma bölgeleri ile bağlantılı olarak faaliyet gösteren şahısların faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında A. E, F.D, L.H, M.E, M.A, A.E ve Ş.E’nin DEAŞ terör örgütü lehine Suriye uyruklu şahıslar ile bir araya gelerek terör örgütünü övdükleri, terör örgütünün propagandasını yaptıkları ve geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü içerisinde çeşitli faaliyetlerde bulunulduğu tespit edildi.
Etiketler : DEAŞ,haberler,yakalandı,