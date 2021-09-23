Türkiye Gazetesi

AB Komisyonu, USB-C, Micro USB ve Lightning gibi farklı şarj girişleri bulunan çeşitli elektronik cihazlarının standart hale getirilmesi yönelik yasa teklifi hazırladı. Bu yasa ile AB ülkelerinde satılan tüm telefon, tablet ve kulaklıkların ortak bir şarj bağlantısına sahip olması gerekecek. Elektronik cihazların üreticileri, cihazlara USB-C tip şarj girişi koymak zorunda olacak. Ayrıca şarj aletleri cihazların hızlı sarj edilmesine yönelik teknolojilerle de uyumlu hale getirilecek. Her yeni alınan cihazla beraber gelen yeni şarj aletleri artık cihazla birlikte satılmayacak. Elektronik cihazların şarj aletleri ayrı biçimde satışa sunulacak.

GEÇİŞ SÜRECİ 24 AY

Gelen düzenleme, akıllı telefon, tablet, dijital kamera, kulaklık, taşınabilir hoparlör, taşınabilir oyun konsolu gibi cihazları kapsayacak. AB Komisyonu’nun teklifi ile tüketicilerin çok sayıda kablo ve şarj cihazı taşımalarını önleyerek çeşitli elektronik ürünlerde tek şarj cihazının kullanılması amaçlanıyor. Çevreye verilen zararı ve atıkları azaltmaya hedefleyen düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor. Onayın sonrasında 24 aylık geçiş süreci ile sonrasında tek tip şarja geçilmesi bekleniliyor.

APPLE FİRMASINI ETKİLENECEK

Halihazırda çoğu Android cihaz kullanıcısı, cihazlarını USB-C girişi ile şarj ediliyor. Kulaklık ve diğer çeşitli aksesuarlar ile yeni dizüstü bilgisayarlar da aynı girişi kullanıyor. Bu düzenlemenin özellikle Apple firmasını etkilemesi bekleniyor. Apple, akıllı telefonlar, bazı tabletler ve kulaklıklarında lightning adlı farklı bir giriş kullanıyor. Firma, yeni iPad ve dizüstü bilgisayarlarında ise USB-C girişi tercih ediyor. Apple, tek tip girişin inovasyona zarar vereceğini, elektronik atıkları artıracağını ve tüketiciyi rahatsız edeceğini iddia ediyor.

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