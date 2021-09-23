Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Balıkesir'in Covid-19'a karşı iki doz aşılama oranını yüzde 75'in üzerine çıktığını söyledi. Bakan Koca, böylelikle Balıkesir'in de rengi mavi (düşük riskli) iller arasına katıldığını bildirdi.

TOPLUM BAĞIŞIKLIĞI YAKLAŞIYOR

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: Haritamız, ikinci doz aşı oranını esas alacak şekilde yeniden düzenlendi. Şu an mavi olan illerimizde ikinci doz aşı oranı yüzde 75'in üzerinde. Balıkesir, mavi iller arasına bugün katıldı. Toplum bağışıklığı hedefine ulaşmamız yönünde gösterdiği başarı için Balıkesir'i kutluyoruz.

Bir ilimiz daha mavi kategoriye girdi Sağlık Bakanı Koca, bir ilin daha mavi kategori listesine girdiğini duyurarak, bu ilin Ağrı olduğunu açıkladı.

Konya 'mavi' kategorideki iller arasına girdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da ilk doz aşı oranının yüzde 75'i geçtiğini ve ilin "mavi" kategorideki iller arasında yer aldığını açıkladı.