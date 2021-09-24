Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Habarovsk bölgesinde düşen uçakta 6 mürettebatın hayatını kaybetmesinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. Açıklamada "Dost Rusya Federasyonu halkının kederini paylaşıyor, bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu hükümetine başsağlığı diliyoruz" denildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığının, gün içinde yaptığı açıklamada, AN-26 model bir uçağın Habarovsk Havaalanı'na 38 kilometre uzaklıkta radardan kaybolduğunu açıklamıştı. Rus haber ajansları, yetkililere dayandırdıkları haberlerde uçakta bulunan 6 mürettebatın kaza sonucunda tamamının öldüğünü duyurmuştu.



Rusya'da bir üniversiteye ateş açıldı: 8 kişi öldü 6 kişi yaralandı Rusya Soruşturma Komitesi, Perm Üniversitesinde öğrenci olduğu belirlenen bir kişinin silahlı saldırı gerçekleştirdiği, en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralılar olduğunu açıkladı.