Türkiye Gazetesi

İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nuri Zafer Kurugöl, katıldığı bir canlı yayında çarpıcı iddialarda bulundu. Kurugöl, aile hekimlerinde 6 ve 1 aylık bebeklere Hepatit B ya da kızamık aşısı yerine yanlışlıkla Covid-19 aşısı yapıldığını ileri sürdü. Bebeklerde hiçbir yan etki görülmediğini belirten Zafer Kurugöl "Sizi temin ederim ki son derece iyi antikor ürettiler. Bunlar kısa zaman içerisinde ünlü bir tıp dergisinde yayımlanacak. Küçük çocuklara yüksek doz bile verseniz yan etki açısından bir sıkıntı olmuyor" dedi. Onun bu açıklamlarının ardından ortalık karıştı. Sosyal medyada binlerce kişi "Çocuklar üzerinde deneme yapıyorlar" diye tepki gösterdi. Olayın büyük yankı bulması üzerine Prof. Dr. Kurugöl, ikinci bir açıklama daha yaptı.

AĞIZ DEĞİŞTİRDİ

Kurugöl "Yanlış aşı yapılmış sadece bir vaka var. O da temmuz ayında. Bir aylık bebeğe Hepatit B aşısı yerine korona aşısı vurulmuş. Durumu fark eden sağlık görevlisi, hemen aileyi bilgilendirmiş. Aile de İl Sağlık Müdürlüğüne başvurmuş. Müdürlük aşıyı yapan görevli hakkında soruşturma başlatıp vakayı bize yönlendirdi. Bebeğin bir hafta boyunca bütün kan tetkiklerini, ekolarını, takiplerini yaptık. Son derece sağlıklıydı. Aile de durumdan memnun" diye konuştu.

Yanlışlıkla Covid aşısı yapılan bebeğin durumunun iyi olduğu açıklandı İzmir'de bir aile hekimliğinde 1 aylık bebeğe yanlışlıkla Covid-19 aşısı yapıldığı iddia edilmişti. Bu iddia Türkiye'nin gündemine oturdu. İşte aşının yapıldığı bebeğin son durumu.

"BÖYLE BİR HATA İMKÂNSIZ"

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı da olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada "Bu iddialar kabul edilemez. Mevcut aşı güvenliği altyapımızın bu tür iddiaları haklı çıkarması mümkün değil. Bakanlığımız güçlü ve güvenli bir aşı takip sistemine sahip. Bakanlık deposundan çıkıştan ilgili kişiye uygulanışına kadar bütün süreç barkodla dijital olarak takip edilmekte. Bu konuda dünyada en güçlü altyapıya ve en tecrübeli sağlık personeline sahip ülkelerin başında geliyoruz. İddiaları ortaya atan kişi maksadını aşmıştır ve yeni bir soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı. Bu arada korona aşısı yapıldığı iddia edilen bebeğin ailesi de suç duyurusunda bulundu.

AİLE HEKİMLERİNDEN YALANLAMA

Prof. Dr. Nuri Zafer Kurugöl'un ithamlarına Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan'ın da tepkisi gecikmedi. Bu iddianın gerçeği yansıtmadığının altını çizen Eryazğan, şunları aktardı: Bebeklere yanlışlıkla Covid-19 aşısı yapılması asla mümkün olabilecek bir şey değil. Sağlık Bakanlığı 10 yıldır aşıları barkod sistemiyle dağıtır. Aşılar bu şekilde taşınır ve aile sağlığı merkezlerine ulaşana kadar her aşamasında en az 6-7 kere barkod okutulur. Aşı uygulanırken de barkod sisteminden düşülmesi gerekir. Eğer elinizdeki aşı ve sistemdeki barkod tutmuyorsa Bakanlıkça derhal bu konuyla ilgili soruşturma açılır. Ayrıca Covid-19 aşılarının rengi, şekli, şişeleri bile birbirinden çok farklıdır. Kimse bu aşıları karıştıramaz, zaten barkod sistemiyle de böyle bir şeyin olmasının imkânı yok. Yani yanlış bir aşının bebeklere uygulanması ihtimali sıfırdır. Kaldı ki İzmir üzerinden de bu iddiayı araştırdık, bu yönde açılmış herhangi bir soruşturma da yok.

BEBEKLERİ KOBAY MI YAPTI?

Bazı uzmanlar, Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün cümlelerinin talihsiz bir açıklama olduğunu ve aşı karşıtlarına koz verildiğini söyledi. Kurugöl, olayın bilimsel bir dergide yayımlanacağını söyledi. Bu, ‘bebekler kobay mı yapıldı’ sorusunu akıllara getirdi. Kurugöl "Bu bir çalışma değil, çocuklar denek olarak kullanılmadı. Bilimsel yayınlar tek bir vaka üzerinden ‘vaka takdimi’ olarak da yapılabilir. Bu da öyle bir yayın olacak” dedi. Ancak tartışmalar bitmedi. Kurugöl’ün Ocak ayında Johson Johnson aşısı için “Çocuk çalışması ülkemizde, tarafımızdan, yakında başlayacak” diye mesaj paylaştığı ortaya çıktı.

Covid artık çocukları hedef alıyor Delta varyantının hızlı bulaşması, maske, mesafe kurallarının gevşetilmesi ve çocukların aşısız olması, koronavirüs enfeksiyonunda ibreyi ONLARA çevirdi. Çocuklarda yoğun bakım ihtiyacı ve Covıd’e bağlı ölüm oranları yükseldi.